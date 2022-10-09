Радиационный фон на площадке ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы.

Украинские специалисты отремонтировали и ввели в работу высоковольтную линию связи 750 кВ ЗАЭС - Днепровская.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "НАЭК "Энергоатом".

"Украинские специалисты отремонтировали и ввели в работу высоковольтную линию связи 750 кВ ЗАЭС - Днепровская", - говорится в сообщении.

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В компании напомнили, что эта линия была повреждена в 00:59 8 октября в результате обстрела оккупантов на подконтрольной Украине территории в Днепропетровской области. После этого произошло полное обесточивание Запорожской атомной электростанции с запуском всех резервных дизель-генераторов.

"Сейчас, после почти двухдневной работы аварийных насосов охлаждения активных зон реакторов АЭС с питанием от дизель-генераторов, оперативный персонал восстанавливает нормальную схему питания собственных нужд станции от энергосистемы Украины", - рассказали в "Энергоатоме".

Отмечается, что радиационный фон на площадке ЗАЭС и прилегающей территории не менялся и находится в пределах нормы.

"На этот раз благодаря мужеству и профессионализму атомщиков ЗАЭС негативного развития событий в очередной раз удалось избежать. Однако российские военные продолжают провокации и обстрелы крупнейшей в Европе атомной станции, вновь и вновь приближая мир к ядерной и радиационной катастрофе", - добавили в компании.

Ситуация на ЗАЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС. Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта. Были повреждения.

23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.

30 сентября 2022 года российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

5 октября Путин издал "указ" о присвоении оккупированной Запорожской АЭС.

7 октября российские оккупанты украли печать ЗАЭС.

8 октября 2022 года в результате вражеских обстрелов была полностью обесточена Запорожская АЭС, в автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

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