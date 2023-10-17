Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что будет не просто.

Объекты украинской энергетической инфраструктуры во время отопительного сезона точно выдержат массированные обстрелы со стороны российских оккупантов благодаря комбинации активной и пассивной защиты.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Безопасность энергообъектов. Комбинация активной и пассивной защиты уменьшит риски в случае массированных российских атак. Будет непросто, но точно Украина выдержит", - сказал он.

Также он отметил, что Украина продолжает активно готовиться к зимнему периоду.

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"Завершаем плановые ремонты, чтобы задействовать максимальные мощности в течение этой зимы. Уже добавили в энергосистему 1,5 гигаватта и увеличиваем эту цифру до 1,7 гигаватта, как и планировалось. Имеем почти 15,8 миллиардов метров кубических газа, планируем накопить до 16,5 миллиардов. По данным НАК "Нафтогаз", есть все шансы пройти зиму за счет газа собственной, украинской добычи", - сказал премьер.

Также он отметил, что по всей стране уже развернули более 13 тысяч пунктов несокрушимости, больше всего – в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве. Однако около 2,5 тысяч пунктов нуждаются в доукомплектовании – этот вопрос должны решить местные власти.

Подготовка Украины к зиме

По словам министра энергетики Германа Галущенко, по состоянию на 12 октября 2023 года украинская энергосистема защищена от ударов россиян лучше, чем в прошлом году.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что этой зимой российские оккупанты будут пытаться уничтожить энергосистему Украины. По его словам, украинские власти полностью осознают опасность.

Также сообщалось о том, что враг накапливает "Калибры" для ударов по Украине осенью-зимой. Такое заявление сделала начальница пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив при этом, что тот факт, что сейчас РФ не использует ракеты морского базирования, может говорить о том, что они готовят определенный потенциал на осень-зиму.

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