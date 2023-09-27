Также он сказал о необходимости поступления оружия от партнеров для достижения прогресса на фронте.

Государство-террорист Россия зимой будет сосредотачиваться на нанесенных ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров во время включения на CNN.

"Но мы будем отвечать!"- цитирует Минобороны Умерова .

Также Умеров отмечает, что Украине нужно больше оружия, которое позволит достичь прогресса на фронте. "Нам нужно больше оружия, которое изменит игру...Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы добьемся прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя!"- сказал министр.

Видео дня

Россияне накапливают "Калибры" - что известно

Как сообщал УНИАН, 23 сентября начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что россияне накапливают высокоточные "Калибры" для ударов по Украине осенью-зимой по объектам критической инфраструктуры.

Она отметила, что враг не откажется от своих планов атаковать Украину. При этом отмечает, что враг продолжает накапливать и ракеты морского базирования. Гуменюк напомнила, что "Калибры" являются высокоточным оружием, которое враг часто использовал по объектам критической инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: