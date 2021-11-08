В то же время, через Бурштынский энергоостров Украина экспортировала 46 МВт-ч электроэнергии.

Украина нарастила импорт электроэнергии из Беларуси за 2 дня с 5 до 400 МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные Оператора объединенной энергосети государственной компании "Укрэнерго".

Таким образом в объединенную энергосистему Украины из Беларуси начался импорт, который уже достиг 400 МВт-ч.

В то же время экспорт электроэнергии через Бурштынский энергоостров состоялся в Словакию в объеме 16 МВт-ч, в Венгрию - 24 МВт-ч, и в Румынию - 6 МВт-ч.

Импорт электроэнергии из Белоруссии

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Украина запросила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт.

Необходимость в аварийной помощи возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Украина трижды за 2021 год запрашивала аварийные поставки электроэнергии.

26 октября компания "Укрэнерго" провела аукцион по распределению доступа к межгосударственным сечениям электросетей на ноябрь 2021 года. По результатам аукциона, украинские компании выкупили возможность поставлять электроэнергию из России в объеме 2,2 ГВт и из Беларуси – 900 МВт.

30 октября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что украинские компании не смогут возобновить с 1 ноября импорт электроэнергии из России и Беларуси из-за того, что российские и белорусские компании отменили аукционы по продаже электроэнергии.

Справка УНИАН. На сегодня ОЭС Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси.

Бурштынский энергоостров-выделенная часть объединенной энергетической системы Украины, он образован Бурштынской ТЭС, Калушской ТЭЦ и Теребля-Рицкой ГЭС и прилегающими электрическими сетями.

Остров соединен с энергосистемами Словакии, Польши, Венгрии и Румынии.

Автор: Анна Бредихина