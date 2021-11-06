Электроэнергию получила лишь одна компания - ООО "ТЕТ групп".

Украина начала импорт электроэнергии из Беларуси в объемах 5 МВт в час.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в Facebook.

По его словам, объем мизерный, но интересно, что электроэнергию получила лишь одна компания - ООО "ТЕТ групп" бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталий Бутенко.

При этом он отметил, что на аукционе за доступ к межгосударственному сечению участвовали 16 компаний, купили такое сечение 4 компании, среди которых "ЭРУ Трейдинг", "Энергоатом". Однако электроэнергию с белорусской стороны получили не 4 компании, а только одна.

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"Причем эта компания никогда ранее не осуществляла импорт, свою деятельность начала только в октябре и уже проверяется регулятором на предмет махинаций на энергорынке на сотни миллионов гривен", - отметил Герус.

Он напомнил, что в 2019 г. крупнейшим импортером из Беларуси была компания "Д. Трейдинг" (группа ДТЭК), также импортировал "Нафтогаз Украины" и еще 5 компаний. А всего за 2019-2020 гг. было более 10 импортеров.

Как сообщал УНИАН, 26 октября компания "Укрэнерго" провела аукцион по распределению доступа к межгосударственным сечениям электросетей на ноябрь 2021 года. По результатам аукциона, украинские компании выкупили возможность поставлять электроэнергию из России в объеме 2,2 ГВт и из Беларуси – 900 МВт.

30 октября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что украинские компании не смогут возобновить с 1 ноября импорт электроэнергии из России и Белоруссии за то, что российские и белорусские компании отменили аукционы по продаже электроэнергии.

Справка УНИАН. На сегодня ОЭС Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси.

Автор: Екатерина Гирнык