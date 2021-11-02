В конце мая регулятор запретил импорт в Украину белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года, однако запрет на ноябрь не продлил.

Украина запросила аварийную помощь на поставки электроэнергии из Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики Беларусь в своем Telegram-канале.

"2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что о долгосрочных коммерческих контрактах, помимо заключенных ранее, в данном случае речи не идет.

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В Госкомпании Оператора объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго" журналистам УНИАН подтвердили факт получения аварийной помощи.

Аварийная помощь предоставлена на фоне дефицита угля на государственных ТЭС, из-за которого каждый второй блок госкомпании "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля.

Запас угля на государственных ТЭС составляет менее 100 тыс. т, что ниже минимально гарантированного уровня.

В течение сентября-октября государственные ТЭС работали в минимальном составе оборудования – по 1 энергоблоку на каждой электростанции.

Что предшествовало

26 октября компания "Укрэнерго" провела аукцион по распределению доступа к межгосударственным сечениям электросетей на ноябрь 2021 года. По результатам аукциона, украинские компании выкупили возможность поставлять электроэнергию из России в объеме 2,2 ГВт и из Беларуси – 900 МВт.

30 октября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что украинские компании не смогут возобновить с 1 ноября импорт электроэнергии из России и Беларуси из-за того, что российские и белорусские компании отменили аукционы по продаже электроэнергии.

Справка УНИАН. На сегодняшний день ОЭС Украины синхронизирована с энергосистемами России, Молдовы и Беларуси.

Запрет на импорт электроэнергии

В конце мая Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

В январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.

Автор: Анна Бредихина