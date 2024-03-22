Ставка приняла несколько закрытых решений.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому на заседании Ставки Верховного главнокомандующего доложили о ликвидации последствий вражеского обстрела украинской энергосистемы. Как отметил глава государства в своем Telegram-канале, энергетика была сегодня единственной темой Ставки.

"Все доклады посвящены ликвидации последствий российского преступного обстрела. Харьков и область, Запорожье, Днепр, Хмельницкий и область, Кривой Рог, Сумщина, Полтавщина, Одесская область, Винницкая область, Франковщина и все пострадавшие города и громады", - сообщил он.

Зеленский заслушал отчеты о ходе восстановительных работ, подключении домов к свету, воде и теплу; обеспечении людей временным жильем и всей необходимой помощью.

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Председатели правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и "Нафтогаза" Алексей Чернышев доложили о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите, а главком Александр Сырский и командующий Воздушных сил Николай Олещук - о работе противовоздушной обороны "в эти два непростых дня".

"Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем ежедневно и по этому направлению", - подчеркнул президент.

Сегодняшняя атака РФ на энергосистему Украины

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 марта российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами, целью была энергетическая система страны. Попадания были зафиксированы в ряде областей, это повлекло отключение электроэнергии.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, было поражено около 20 подстанций, электростанции, в частности ДнепроГЭС - по ней враг запустил восемь ракет. В "Укргидроэнерго" заверили, что угрозы прорыва плотины ДнепроГЭС нет. Есть проблемы с энергоснабжением в нескольких регионах, в частности отключения на Харьковщине, Днепропетровщине, Одесщине, Кировоградщине, Сумщине и Полтавщине.

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