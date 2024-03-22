По программе "єВідновлення" граждане смогут получить деньги на ремонт поврежденного в результате атаки жилья.

Сегодняшняя ракетная атака РФ была одна из крупнейших атак на энергетику за два года большой войны и самой массированной за этот осенне-зимний период.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства. По его словам, было поражено около 20 подстанций, электростанции, в частности ДнепроГЭС. Есть проблемы в нескольких регионах, в частности отключения в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Сумской и Полтавской областях.

"Но ключевое сейчас - энергосистема целостная и энергосистема работает стабильно. Благодаря дополнительной защите наших энергообъектов мы выдержали удар. Дефицита мощностей нет и пока не прогнозируется. Сейчас работаем над тем, чтобы все починить. Ремонтные бригады работают 24/7, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в украинские дома", - сказал глава правительства.

Шмыгаль сообщил, что свет будут возвращать в три этапа. "Первый - заживляем критическую инфраструктуру. Это теплоснабжение, водоснабжение, больницы. Второй этап - население. Третий этап - промышленность. Предварительно, нам нужны сутки, чтобы подключить всех бытовых потребителей. Все постепенно восстановим", - сказал премьер.

Он также добавил, что граждане, у которых было повреждено жилье в результате этих массированных атак, могут воспользоваться правительственной программой "єВідновлення", чтобы получить деньги на ремонт.

Ракетный террор России

В ночь на 22 марта Россия атаковала Украину дронами и ракетами, целью была энергетическая система страны. Было зафиксировано попадание в ряде областей, это привело к отключению электроэнергии.

Одной из целей российских атак стала Днепровская ГЭС, по ней россияне запустили восемь ракет. В "Укргидроэнерго" заверили, что угрозы прорыва плотины ДнепроГЭС нет.

После ударов в 7 областях ввели аварийные отключения электроэнергии. Самая тяжелая ситуация - в Харьковской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

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