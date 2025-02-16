Эксперты МАГАТЭ осмотрели место удара беспилотника по саркофагу реактора Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) и не зафиксировали повышения уровня радиации.
Вывод обнародован в отчете на сайте организации. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что украинские пожарные работают круглосуточно, чтобы полностью потушить небольшие пожары, тлеющие после удара российского дрона.
В отчете указано, что собственные измерения группы экспертов МАГАТЭ показали, что уровень радиации остался в норме относительно тех показаний, которые МАГАТЭ зафиксировало в момент начала постоянного присутствия на объекте около двух лет назад, говорится в отчете.
"Это был явно очень серьезный инцидент, когда дрон ударил и повредил большую защитную конструкцию на крупном ядерном объекте. Как я неоднократно заявлял во время этой разрушительной войны, атаковать ядерный объект абсолютно запрещено, этого никогда не должно происходить", - прокомментировал Гросси.
Ударный дрон, упавший на крышу саркофага, пробил дыру диаметром около 6 м, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. "Однако опорные балки конструкции, похоже, не получили серьезных повреждений", - говорится в отчете.
Спустя сутки на месте инцидента еще ощущался запах горелого пластика, был виден дым от пожара, начавшегося из-за горения материала поверхности саркофага, вероятно, легковоспламеняемого, сказано в отчете МАГАТЭ. Ущерб от удара оценен как значительный.
Группе МАГАТЭ также показали часть обломков беспилотника, оставшихся на месте, включая части крыльев. Поврежденный беспилотник был извлечен украинскими специалистами и увезен для дальнейшего анализа.
Удар беспилотника по ЧАЭС
14 февраля российский дрон упал на ЧАЭС. Комментируя происшествие, украинский президент Владимир Зеленский заявил: "Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции".
Зеленский напомнил, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой.