Ранее сообщалось, что на одном из энергоблоков Южно-Украинской АЭС обнаружили проблему.

На ПАЭС, РАЭС и ЧАЭС еще не восстановлены соединения со всеми внешними линиями электропередачи, которые были потеряны из-за масштабных обстрелов 26 августа. Об этом в своем заявлении сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Группы МАГАТЭ с Ровенской, Южноукраинской и Чернобыльской АЭС сообщили, что эти объекты еще не восстановили соединение со всеми внешними линиями электропередачи", - говорят в организации.

Сообщается, что 4 сентября в нескольких километрах от Хмельницкой АЭС зафиксировали пролет БПЛА. Также в заявлении говорится о соглашении, которое касается поддержки украинских АЭС. Соответствующий документ МАГАТЭ подписало с Францией и НАЭК "Энергоатом".

Видео дня

Согласно ему, Украине поставят необходимые запчасти для аварийных дизель-генераторов ПАЭС. Такое оборудование нужно на случай, если будет потеряно внешнее электроснабжение.

Атака 26 августа - справка

Напомним, 26 августа 2024 года россияне нанесли массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Агрессором были применены крылатые, баллистические и зенитные ракеты, а также БПЛА.

Всего было использовано 127 ракет и 109 ударных дронов. Эксперты выяснили, что удар обошелся россиянам ориентировочно в 1,2-1,3 млрд долларов, что стало рекордным показателем за все время полномасштабной войны.

Позже стало известно, что на Южноукраинской АЭС обнаружили проблему на одном из блоков.

Как заявили в НАЭК "Энергоатом", речь не шла о серьезной аварии. После обнаружения проблемы энергоблок был разгружен на 33% от номинальной мощности.

Согласно сообщению, причина неполадки крылась в сложных переходных режимах, которые связаны с атаками россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: