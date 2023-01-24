По сравнению с последними расчетами за ноябрь прошлого года общая сумма убытков выросла на почти 2 млрд долларов.

По состоянию на декабрь 2022 года общая сумма прямых задокументированных убытков, нанесенных инфраструктуре Украины вследствие полномасштабного вторжения России, оценивается в 137,8 млрд долларов.

Об этом сообщает Киевская школа экономики (KSE), аналитическое подразделение которой осуществляет такой подсчет в рамках проекта "Россия заплатит".

"По сравнению с последними расчетами по состоянию на ноябрь 2022 года общая сумма убытков выросла на почти 2 млрд долларов. Россия продолжает наносить разрушения инфраструктуре Украины путем массированных атак, обстрелов и ведения боевых действий. По оценке экспертов проекта KSE "Россия заплатит" наибольший рост убытков по итогам декабря связан с увеличением потерь от разрушения жилого фонда, учреждений образования и объектов сфер культуры, религии и спорта", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что убытки от разрушений жилого фонда оцениваются в 54 млрд долларов. За декабрь эта сумма выросла еще на 1,5 млрд долларов. За более чем десять месяцев войны в целом повреждено или разрушено 149,3 тыс. жилых домов, среди которых 131,4 тыс. частных домов, 17,5 тыс. – многоквартирных и 280 общежитий.

"Наиболее пострадавшими от войны сферами остаются также инфраструктура, с нанесенными убытками на 35,6 млрд долларов, промышленность и потери предприятий – 13 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Война в Украине и убытки:

По состоянию на 22 августа 2022 года сумма прямых убытков инфраструктуры Украины от войны составляла 113,5 млрд долларов.

В ноябре 2022 года стало известно, что прямые убытки в аграрном секторе Украины в результате полномасштабного вторжения России по состоянию на сентябрь достигли 6,6 млрд долларов.

Ситуация с энергетической инфраструктурой:

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

По состоянию на 23 января 2023 года энергосистема Украины пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектах. Более 10 ГВт основных установленных мощностей недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

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