Украинцы почти все новогодние праздники провели в бомбоубежищах, прячась от российских обстрелов, которые не прекращались и в православное Рождество, когда Кремль объявил об одностороннем прекращении огня.
Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета безопасности, посвященном войне в Украине.
Говоря о ситуации в Бахмуте, она отметила, что там с начала декабря 2022 года в результате активизации боевых действий погибли 22 мирных жителя и еще 72 получили ранения.
По данным ООН , вторжение России привело к тому, что 7,9 млн украинцев уехали в страны Европы, еще 5,91 млн человек стали внутренними переселенцами. Как отмечается в отчете ООН, систематические нападения на объекты гражданской инфраструктуры усугубляют ситуацию, заставляя все больше людей покидать обжитые места.
Кроме ттого, сейчас по словам Дикарло, пограмма развития ООН, в сотрудничестве со Всемирным банком, проводит оценку нанесенного Украине ущерба. Так, оценка повреждений энергосистемы и объема работ по ее восстановлению завершена на 90%.
Украинские беженцы в Европе
В Европе в настоящее время зарегистрировали 7,9 млн украинских беженцев.
В Польше изменили правила проживания для беженцев. С марта 2023 года их пребывание в коллективных учреждениях размещения станет платным.
По данным The Times в Великобритании резко выросло количество бездомных беженцев из Украины. Это связано с окончанием правительственной программы "Дома для Украины".