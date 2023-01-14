Там отметили, что по этой причине украинцы вынуждены покидать свои дома.

Украинцы почти все новогодние праздники провели в бомбоубежищах, прячась от российских обстрелов, которые не прекращались и в православное Рождество, когда Кремль объявил об одностороннем прекращении огня.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета безопасности, посвященном войне в Украине.

Говоря о ситуации в Бахмуте, она отметила, что там с начала декабря 2022 года в результате активизации боевых действий погибли 22 мирных жителя и еще 72 получили ранения.

Видео дня

По данным ООН , вторжение России привело к тому, что 7,9 млн украинцев уехали в страны Европы, еще 5,91 млн человек стали внутренними переселенцами. Как отмечается в отчете ООН, систематические нападения на объекты гражданской инфраструктуры усугубляют ситуацию, заставляя все больше людей покидать обжитые места.

Кроме ттого, сейчас по словам Дикарло, пограмма развития ООН, в сотрудничестве со Всемирным банком, проводит оценку нанесенного Украине ущерба. Так, оценка повреждений энергосистемы и объема работ по ее восстановлению завершена на 90%.

Украинские беженцы в Европе

В Европе в настоящее время зарегистрировали 7,9 млн украинских беженцев.

В Польше изменили правила проживания для беженцев. С марта 2023 года их пребывание в коллективных учреждениях размещения станет платным.

По данным The Times в Великобритании резко выросло количество бездомных беженцев из Украины. Это связано с окончанием правительственной программы "Дома для Украины".

Вас также могут заинтересовать новости: