"Укрэнерго" дала ДТЭК соответствующую команду.

У всех абонентов на территории Одесской области в ближайшее время должен появиться свет. "Укрэнерго" дала соответствующую команду ДТЭК, чтобы накануне Нового Года и во время праздника жители области имели доступ к электричеству.

Такой информацией поделился глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в официальном Telegram-канале. Он написал: "ДТЭК получил команду от Укрэнерго подключить всех бытовых потребителей в нашей области. Поэтому в ближайшее время ожидаем свет. Спасибо ПВО и энергетикам за их титанический труд".

Напомним, во время массированного террористического обстрела Украины 31 декабря в Одесской области ввели ограничения по потреблению электричества. Такой шаг был реализован в связи с угрозой ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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Ситуация с электричеством в Украине 31 декабря

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что несмотря на сегодняшнюю массированную атаку, энергетическая система страны остается стабильной. Он поблагодарил силы ПВО за отменную работу.

В Киеве и области во время обстрела страны российскими оккупантами тоже ввели экстренные отключения света. Но примерно в 19:00 ограничения отменили.

Рашисты нанесли один из ударов по Хмельницкому. Из-за этого в части города исчез свет. Сразу после окончания воздушной тревоги энергетики начали ремонтные работы.

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