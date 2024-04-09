Совет и парламент Евросоюза предусмотрели новый автоматический защитный механизм.

Представители государств-членов ЕС подтвердили предварительное соглашение, достигнутое председательством Совета и представителями Европейского парламента, о продлении приостановления импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на год с учетом защитных механизмов. Об этом сообщил Совет Евросоюза.

Отмечается, что ЕС решил усилить защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции путем усиления защитных мер, которые предусматривают учет любого неблагоприятного воздействия на рынок одного или нескольких государств-членов. Сейчас такое влияние отслеживается для всего рынка ЕС в целом. Новая автоматическая защита также будет добавлена для некоторых чувствительных продуктов, таких как птица, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед.

Новый автоматический защитный механизм обяжет Еврокомиссию повторно ввести тарифные квоты, если импорт указанных товаров превышает средние объемы поставок во второй половине 2021, а также в течение 2022 и 2023 годов.

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Также ЕК усилит мониторинг за импортом зерна, в частности, пшеницы.

Если соглашение утвердят окончательно, то оно вступит в силу с 6 июня 2024 года и будет действовать до 5 июня 2025 года. Голосование по этому вопросу ожидается в апреле.

Торговля Украины с ЕС

В феврале 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ, ЕС предоставил Украине беспошлинный доступ на собственные рынки для торговли агропродукцией. Однако фермеры ряда стран начали протестовать против такого решения, что заставило ЕС временно ограничивать импорт некоторых украинских товаров.

В январе 2024 года Еврокомиссия предложила продлить приостановление импортных пошлин и квот на весь импорт из Украины в ЕС еще на год. В начале марта 2024 года евродепутаты одобрили предложение. Однако 14 марта депутаты Европарламента внесли поправки по усилению гарантий для фермеров ЕС на случай роста украинской продукции.

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