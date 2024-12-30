Тариф на транспортировку природного газа увеличится почти на 305% из-за прекращения транзита российского газа.

С 1 января 2025 года тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей вырастут в четыре раза. Рост связан с тем, что из-за прекращения транзита российского газа доходы Оператора ГТС Украины существенно уменьшаются. Решение было принято 30 декабря на открытом заседании НКРЭКУ.

"В 2024 году 85% это доход от транспортировки газа происхождением из Российской Федерации. То есть 15% - это то, что остается нам в 2024 году от внутренних заказчиков. Таким образом для полной компенсации даже не хватает того поднятия тарифа, но мы согласны, мы понимаем, что сейчас экономика Украины требует взвешенных и справедливых решений", - сказал гендиректор Оператора ГТС Украины Дмитрий Липпа.

Он также отметил, что Оператор ГТС со своей стороны уже два года работает над сокращением расходов. По его словам, компания существенно уменьшила количество персонала, а объекты, которые не используются, постепенно переводят в режим временной консервации.

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Как пишет отраслевое издание ExPro, тариф на транспортировку природного газа увеличили со 124,16 до 501,97 грн/тыс. куб м. Таким образом тариф подняли почти на 305%.

Напомним, что в Украине запретили повышение тарифов на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения. В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов. Так, в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения в Украине не изменятся цены только на газ, теплоснабжение и горячую воду.

Транзит российского газа через Украину - последние новости

Украина объявила о нежелании продлевать контракт на транзит российского газа в европейские страны с нового 2025 года.

С 16 декабря в Молдове на 60 дней ввели чрезвычайное положение в энергетике из-за риска прекращения поставок российского газа в непризнанное Приднестровье.

Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо грубо ответил Зеленскому на решение остановить транзит российского газа по территории Украины. В частности, он пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину после 1 января 2025 года.

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