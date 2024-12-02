По его словам, в год транзит газа из России Украине приносил около 600 миллионов долларов в год.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, как изменятся тарифы на газ после первого января, если транзит российского газа по украинской ГТС уже не будет происходить.

"Даже если транзит российского газа будет прекращен, то вряд ли тарифы на газ в Украине изменятся с 1 января. Но отмена транзита в перспективе будет влиять, в частности, на стоимость газа для населения", - сказал он в комментарии УНИАН.

Также он спрогнозировал, на сколько вырастет тариф на газ в следующем году.

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"Можно посчитать, сколько нужно средств, чтобы компенсировать потери, которые бюджет Украины может понести в результате отказа от транзита российского газа. Для того, чтобы заполнить свою газотранспортную систему, Украине нужно будет закупить не менее 2 миллиардов кубометров газа. В денежном эквиваленте речь идет о 1,1 миллиарда долларов (около 45 млрд гривень)", - сказал Попенко.

По его словам, в год транзит газа из России Украине приносил около 600 миллионов долларов (это примерно 25 млн гривень), и эту сумму государство будет терять. По его мнению, таким образом, Украине нужно будет где-то найти 1,7 млрд долларов (около 50 млрд гривень). Он добавил:

"Частично компенсация потерь бюджета будет переложена на простых украинцев. То, насколько вырастет стоимость газа, может зависеть от того, будут ли выборы в Украине в 2025 году. Если выборы запланируют, возможно, поднятие тарифа не будет очень ощутимым, например, он вырастет не до 14 гривень за кубометр, а лишь до 10 грн. В случае отсутствия выборов граждан может ожидать более серьезный рост тарифов - до 12 или, возможно, даже до 14 гривень за кубометр".

Прекращение транзита российского газа

В плане российской корпорации "Газпром" на 2025 год не предусматривается транзит газа в Европу через Украину. Кремлевский правитель Путин уверял, что Россия готова и в дальнейшем поставлять газ через Украину, однако знакомый с планами газового гиганта человек рассказал Reuters другое. По ее словам, базовым сценарием Москвы является отсутствие транзита через Украину после 31 декабря.

Эксперты утверждают, что из-за прекращения транзита "Газпром" потеряет около 6 миллиардов долларов годовых доходов, а Украина - от 800 миллионов до 1,2 миллиарда.

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