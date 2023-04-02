На фоне попыток России обойти нефтяные санкции, которые были введены после вторжения в Украину, использование агрессором "теневого флота" может привести к серьезной экологической катастрофе.
Об этом заявил исполнительный директор одной из крупнейших компаний по страхованию танкеров, Gard, Рольф Торе Роппестад, отметив при этом, что "теневой флот" России, состоящий из устаревших и имеющих проблемы со страхованием танкеров, создает риски масштабного разлива нефти, сообщает Financial Times.
Как говорится в материале, с начала войны в Украине на рынке появилось несколько тысяч новых танкеров. Они работают без страховки участников Международной группы клубов взаимного страхования.
Согласно данным судовых записей и страховых экспертов, такие трейдеры обращаются к страховщикам из России и стран Ближнего Востока. Используемые такими трейдерами танкеры, как правило, старше 25 лет.
"Это социальная и экологическая катастрофа, ожидающая своего часа, и она должна вызывать у всех нас большое беспокойство", - сказал Рольф Торе Роппестад.
Роппестад отметил, что с ростом "теневого флота" риски природных катастроф будут увеличиваться, так как мелкие страховщики могут не справиться с последствиями разливов нефти.
Война в Украине и "теневой флот" агрессора
В октябре 2022 года стао известно о том, что для того, чтобы обойти нефтяные санкции, Россия формирует "теневой флот" из нефтяных танкеров. Резко возросла торговля танкерами, осуществляемая неизвестными субъектами в Дубае, Гонконге, Сингапуре и на Кипре.
По состоянию на декабрь 2022 года агрессор сформировал "теневой флот" из сотни танкеров.
28 февраля 2023 года Bloomberg писал о том, что трейдеры активно ищут на рынке новых покупателей на российскую нефть.
2 марта 2023 года появилась информация о том, что Россия увеличивает "теневой флот" для перевозки нефти.
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