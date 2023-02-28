Груз нефти из РФ прибыл в территориальные воды Ганы из порта в Черном море.

На фоне вступивших в силу нефтяных санкций против России, агрессор всячески пытается найти способ обхода ограничений.

Как сообщает Bloomberg, трейдеры активно ищут на рынке новых покупателей на российскую нефть. Груз нефти из РФ прибыл в территориальные воды Ганы из порта в Черном море.

Груз должен был быть перекачан в резервуары для хранения в Теме. Нефть будет храниться в резервуарах на Темском нефтеперерабатывающем заводе.

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Когда танкер направлялся в страну, генеральный директор Национального нефтяного управления Ганы заявил, что груз будет заблокирован, если он направляется в страну.

Отгрузка в Тему станет первой доставкой российской нефти в западноафриканскую страну с октября 2018 года.

Попытки Путина использовать Африку

На фоне вступивших в силу нефтяных санкций против России страны Северной Африки начали массово импортировать российские нефтепродукты.

Аналитики подозревают, что часть российских грузов экспортируется обратно в Европу.

Импорт российского дизельного топлива в Марокко в январе вырос до 2 млн баррелей, против 600 тыс баррелей за весь 2021 год. В феврале ожидалось прибытие в страну еще не менее 1,2 млн баррелей.

В Алжире и Египте также наблюдается рост. Тунис активно поглощает российские поставки дизельного топлива, газойля и бензина.

В январе страна импортировала 2,8 млн баррелей российских нефтепродуктов и импортирует еще 3,1 млн баррелей в этом месяце.

Увеличение импорта в Тунис и Марокко совпадает с ростом их собственного экспорта нефтепродуктов, что вызывает беспокойство, что российские грузы смешиваются с другими нефтепродуктами и реэкспортируются.

Марокко в прошлом месяце отправило 280 тыс баррелей на Канарские острова Испании и еще 270 тыс баррелей в Турцию, что совпало с притоком российского дизельного топлива в Марокко.

Ситуация с нефтью

В связи с российским вторжением в Украину лидеры стран ЕС в конце мая 2022 года договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

С 5 февраля 2023 года запрещена закупка российских нефтепродуктов.

СМИ не раз сообщали о том, что Россия пытается обходить европейские санкции.

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