Окончательное решение будет принимать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В Украине тарифы на свет могут взлететь более чем в два раза. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предложила увеличить тарифы на передачу электрической энергии и на диспетчерское (оперативно-технологическое) управление с 1 января 2023 года.

Об этом говорится в обосновании относительно необходимости внесения изменений в тарифы, которое опубликовано на сайте компании. Таким образом "Укрэнерго" предлагает Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установить на 2023 год тариф на передачу электрической энергии на уровне 636,17 грн/МВт-ч, тогда как сегодня он составляет 345,64 грн/МВт-час.

Тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК "Укрэнерго" предлагается увеличить с действующего 62,13 грн до 207,63 грн/МВт-час.

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Среди основных причин роста тарифов компания назвала разрушение энергетической инфраструктуры Украины из-за российских обстрелов, из-за чего существенно растет физический объем работ и их стоимость, рост расходов на сырье, топливо и материалы, увеличение расходов на капитальные инвестиции и оплату труда.

Тарифы на свет в Украине

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль неоднократно заявлял о том, что правительство этой зимой не будет изменять тарифы для граждан. В апреле этого года в Украине "заморозили" тарифы на свет.

Осенью РФ начала бить ракетами и дронами по мирным городам и объектам инфраструктуры. Из-за этого во многих областях неоднократно исчезал свет, вводятся экстренные и плановые отключения электроэнергии.10 декабря президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит.

Недавно также стало известно, что с отключениями света придется жить всю зиму. Об этом заявил Шмыгаль.

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