По словам президента, восстановление дается очень тяжело.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что в энергосистеме Украины пока сохраняется значительный дефицит.

Глава государства отметил, что в целом в разных областях Украины продолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения электроэнергии.

"Энергосистема сейчас, мягко говоря, очень далека от нормального состояния - в системе сохраняется значительный дефицит. Именно поэтому есть графики отключений. Больше всего - во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областях и в городе Киев", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что даже если нет массированных ракетных ударов, то это не значит, что нет проблем.

"Почти ежедневно в разных регионах есть обстрелы, есть ракетные атаки, атаки дронами. Почти ежедневно бывают попадания в энергообъекты. Из-за потерь в системе приходится уменьшать лимиты всем в системе. Очень тяжело дается и восстановление", - сказал президент.

В то же время, подчеркнул он, украинские энергетики и коммунальщики "делают действительно героические вещи, за недели восстанавливая то, что вообще-то требовало бы месяцев работы".

Атака РФ по энергетике Украины

5 декабря российские оккупанты осуществили массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет. Это уже восьмая масштабная атака с октября.

9 декабря председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицький отметил, что, учитывая ситуацию в энергетической системе на сегодня, дефицит мощностей будет оставаться в течение зимнего сезона.