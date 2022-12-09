Сейчас ситуация в энергосистеме контролируемая, но все еще сохраняется значительный дефицит электроэнергии

Украина этой зимой будет постоянно жить в условиях ограничения потребления электрической энергии.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, сейчас ситуация в энергосистеме контролируемая, но все еще сохраняется значительный дефицит электрической энергии.

"Повреждены все тепловые и гидроэлектростанции в стране. В разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети. Поэтому в большинстве регионов ограничения электроснабжения все еще значительны. Это необходимая мера для удержания сбалансированной работы нашей энергосистемы... Будем откровенно говорить, что этой зимой мы постоянно будем жить в условиях ограничения потребления электроэнергии, поэтому государство и правительство систематизируют процесс относительно того, кто получит электроэнергию в первую очередь", - сказал он.

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Также Шмигаль дал поручение министру энергетики разработать и подать на рассмотрение правительства четкие приоритеты включения электроснабжения.

По его словам, первый приоритет — это критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы. Второй приоритет - это объекты военно-промышленного комплекса, которые работают на оборону государства. Принцип "все для фронта" остается абсолютно неизменным. Третий приоритет — это бизнес, который производит критически важные товары и продукты. Это, например, хлебопекарни и молокозаводы. Четвертый приоритет — жилой сектор.

"Только после включения этих четырех указанных групп должна поставляться электроэнергия на другие объекты. Это справедливый подход, который позволит нашей стране выстоять этой зимой", - сказал он.

Кроме этого, премьер отметил, что Министерство энергетики совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Антимонопольным комитетом и местными властями должны разработать механизм реагирования на обращения граждан и бизнеса по поводу нарушения очередности и приоритетности включения потребителей.

По его словам, сейчас разрабатываются рекомендации о частичном или полном переводе работы промышленных предприятий на ночные смены.

Удары по инфраструктуре Украины

Как сообщал УНИАН, 5 декабря российские оккупанты осуществили массированную ракетную атаку по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 61 из более 70 вражеских ракет. Это уже восьмая масштабная атака с октября.

Как сообщил 6 декабря министр энергетики Украины Герман Галущенко, во время вражеской массированной атаки 5 декабря российские ракеты попали как в объекты генерации, так и в подстанции.

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