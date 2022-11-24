После вчерашней российской ракетной атаки в энергосистеме Украины произошла системная авария.

В Украине по состоянию на 19:00 производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей потребления.

Уже работает значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, за исключением оккупированной Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Атомные электростанции обеспечивали половину производства электроэнергии страны. Но АЭС после вынужденной остановки возвращаются в рабочий режим медленно - это технологическая необходимость. В первую очередь энергопитание подается на объекты критической инфраструктуры: газораспределительные сети, водоканалы, очистные сооружения, больницы. Продолжается постепенное заживление бытовых потребителей", - сказано в сообщении.

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Там отметили, что последствия вчерашней ракетной атаки ощущают все регионы Украины и поэтому невозможно сейчас назвать никаких точных сроков полного восстановления.

"После вчерашней российской ракетной атаки в энергосистеме произошла системная авария. Были поражены важные энергетические объекты. Сработала автоматика. После таких аварий восстановление длится дольше, чем в том случае, когда отключение осуществляют диспетчеры. Мы подготовили энергетическую сеть к включению в работу электростанций, но дефицит мощности в системе - все еще 50%. Если мы хотим сохранить объединенную энергосистему, несмотря на российские террористические атаки, контролируемые отключения необходимы", - пояснили в компании.

Атака РФ по энергетике Украины: детали

23 ноября Россия совершила очередную массированную атаку по Украине. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено.

Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.

По состоянию на 17:20 24 ноября 70% жилого фонда Киева находится в режиме аварийного отключения электроэнергии, водоснабжение во всех районах столицы восстановлено.