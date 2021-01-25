Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в ноябре составила 4,7 миллиарда гривень.

В декабре 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 3,047 миллиона граждан, а ее средний размер по сравнению с ноябрем увеличился менее чем на 1% и составил 1615,39 гривни.

Читайте такжеУкраинцам могут возместить переплату за коммуналку за январь - РазумковОб этом свидетельствуют данные на сайте Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что в декабре за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 60,4 тысячи домохозяйств, а назначена субсидия была 35,2 тысячи домохозяйств.

В декабре 2020 года предоставлено субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 4,74 миллиарда гривень. Из них 4,55 миллиарда гривень было получено субсидиантами в наличной форме, а 196 миллионов гривень - в безналичной.

Согласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем остался почти на том же уровне – 1615,39 гривни против 1601,53 гривни.

При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Ивано-Франковской области, где она составляет 1954 гривни. Наименьший средний размер субсидии зафиксирован в Одесской области – 957 гривень.

Что этому предшествовало

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, являющиеся получателями субсидий, не почувствуют на себе изменения тарифов, которые произошли в начале года.

Газоснабжающие компании предложили населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Также с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

Кроме того, Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 гривни за кВт-ч. Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электричества для отопления. Тариф 1,68 гривни/кВт начал действовать уже для всей электроэнергии.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило граничную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр, а НКРЭКУ ограничила тарифы на транспортировку граничной ценой 1,79 гривни за кубометр.

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Автор: Анна Бредихина