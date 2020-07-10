Субсидии на коммуналку в Украине: кто и сколько денег получает

Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в июне составила 371,8 миллиона гривень.

В июне 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,891 миллиона граждан, а ее средний размер составил 267,78 гривни.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что в июне за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 48,2 тысячи домохозяйств, а назначена субсидия 29,5 тысячи домохозяйств.

В июне 2020 года предоставлено субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 371,8 миллиона гривень. Из них 363 миллиона гривень было получено субсидиантами в наличной форме, а 8,8 миллиона гривень - в безналичной.

Согласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июне 2020 года по сравнению с маем остался почти на прежнем уровне – 267,78 относительно 269,83 гривни.

При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в городе Киеве, где она составляет 472 гривни. Наименьший размер субсидии зафиксирован в Закарпатской области – 131,8 гривни.

Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в 2019 году составил 1200 гривень, размер льготы - 750 гривень.

В мае 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,659 миллиона граждан, а ее средний размер составил 269,83 гривни.

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