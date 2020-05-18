Оформить субсидию можно будет через портал "Дія"

Также министерство работает над возможностью проведения электронных выборов.

Министерство цифровой трансформации планирует запустить на портале государственных услуг "Дія" функцию оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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Об этом сообщила пресс-служба портала "Дія" на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме этого, министерство работает над возможностью проведения электронных выборов, оплаты автомобильных штрафов на портале, внедрения электронной прописки, электронной подписи в "Дія".

Также Минцифры планирует открыть возможность оформить замену водительских прав на портале, зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, подавать отчеты ФОПов онлайн.

Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить через несколько месяцев единый реестр административных услуг на портале государственных услуг "Дія".

В апреле Кабинет министров Украины утвердил эксперимент по регистрации безработных и назначении пособия по безработице в электронной форме с помощью государственного портала "Дія".