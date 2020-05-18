Оформить субсидию можно будет через портал "Дія"
Министерство цифровой трансформации планирует запустить на портале государственных услуг "Дія" функцию оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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Об этом сообщила пресс-служба портала "Дія" на своей странице в соцсети Facebook.
Кроме этого, министерство работает над возможностью проведения электронных выборов, оплаты автомобильных штрафов на портале, внедрения электронной прописки, электронной подписи в "Дія".
Также Минцифры планирует открыть возможность оформить замену водительских прав на портале, зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, подавать отчеты ФОПов онлайн.
Как сообщал УНИАН, Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить через несколько месяцев единый реестр административных услуг на портале государственных услуг "Дія".
В апреле Кабинет министров Украины утвердил эксперимент по регистрации безработных и назначении пособия по безработице в электронной форме с помощью государственного портала "Дія".