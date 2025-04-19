В Украине может возникнуть дефицит электричества летом: причины

На части украинских атомных энергоблоков будет проводиться ремонтная кампания.

В Украине летом этого года может возникнуть дефицит электроэнергии в вечерние часы. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире "Киев24".

"Часть атомных энергоблоков выходит в охлаждение, будет проводиться ремонтная кампания. Генерации будет меньше. В то же время, в летние дневные часы генерация будет из солнечных электростанций, но это нас не спасает в вечерние часы. Поэтому, с большой вероятностью, в значительные жаркие дни в вечерние часы мы будем иметь незначительный дефицит", - сказал он.

По его словам, единственный способ избежать дефицита - это увеличить импорт. На государственном уровне для этого необходимо, чтобы комиссия подняла предельные цены на рынке электроэнергии для того, чтобы импортеры могли импортировать электрическую энергию из-за рубежа, чтобы можно было покрывать этот дефицит.

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"На частном уровне я советую воспользоваться государственной программой льготного кредитования и установить на частный дом свою солнечную электростанцию и накопители электрической энергии. В день генерируете и сохраняете электрическую энергию, а в вечерние часы пик у вас не будет никогда отключения. И вам не нужно будет платить государству, вы будете платить самому себе. И вы не будете платить за электрическую энергию", - добавил депутат.

Он отметил, что такая программа льготного кредитования до сих пор действует и рассчитана на 10 лет. Она предусматривает сумму до 480 тысяч гривен и является полностью беспроцентной.

"Поэтому каждому из нас надо готовиться и быть энергонезависимым", - подытожил Нагорняк.

Ситуация в энергосистеме - последние новости

9 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге заявил, что летний период Украина может пройти без проблем с энергоснабжением, если этому будет способствовать ситуация с безопасностью.

Ранее в энергетической компании "Укрэнерго" отреагировали на последние новости, опубликованные рядом СМИ и Telegram-каналов относительно вероятного возвращения отключений света, отметив, что распространяемая информация является недостоверной.

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