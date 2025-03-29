Поставщики обнародовали цены на газ в апреле 2025: сколько придется платить украинцам

Отмечается, что годовые предложения поставщиков пока что не изменятся.

30 апреля заканчивается действие годовых тарифов на газ в Украине. В то же время украинцам не стоит опасаться скачка стоимости на "голубое топливо", потому что мораторий на повышение тарифов пока что не отменяли.

По данным "ГазПравды", годовые предложения поставщиков пока что не изменятся, а вот месячные меняются в зависимости от тенденций на рынке.

Так, в апреле на рынке газа для населения представлены девять поставщиков, из которых пять предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную, а еще четыре - только годовую цену.

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Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в зависимости от компании колеблется от 7,79 до 9,99 гривни, а месячная - колеблется от 8,46 до 20,99 гривни.

Стоит отметить, что 98% потребителей или более 12 миллионов домохозяйств обслуживает компания "Нафтогаз Украины" по-прежнему будут платить 7,96 гривни в рамках годовой фиксированной цены.

Цены на газ в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что Украина планирует импортировать до 800 миллионов кубометров газа из Европы в феврале и марте, чтобы компенсировать падение добычи на 40% после российских ракетных ударов по сектору.

Председатель союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что украинская власть рассматривает вопрос поднятия тарифов на газ до 9,5-10 гривень за кубометр.

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