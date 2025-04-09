Энергетическая отрасль работает над тем, чтобы стабильно пройти пиковые нагрузки в летний период.

Летний период может пройти без проблем с энергоснабжением, если этому будет способствовать ситуация с безопасностью. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге по итогам осенне-зимнего периода 2024-2025 годов.

"Все зависит от военной ситуации. Будут ли атаки, не будут ли атаки на энергосистему. Вопрос, как дальше будут развиваться переговоры о перемирии в энергетической сфере. На самом деле спрогнозировать это сложно", - сказал он.

По словам министра, если ситуация будет оставаться стабильной с точки зрения обстрелов, энергосистема сможет пройти лето без критических нагрузок.

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"Мы планируем спокойно пройти это лето. Но, опять же, даже если будут обстрелы, важно, в каком масштабе. Я всегда подчеркиваю это, потому что предсказать обстрелы очень сложно. Даже те удары, которые были этой зимой, они кардинально отличались от предыдущих", - рассказал Галущенко.

Он подчеркнул, что энергетическая отрасль работает над тем, чтобы стабильно пройти пики нагрузки, которые традиционно возникают в летний период из-за роста температур.

"Совместными усилиями всей отрасли мы готовимся к стабильному прохождению пиков нагрузки, которые действительно всегда есть летом при поднятых температурах", - добавил министр.

Ситуация в энергосистеме - что известно

Ранее УНИАН сообщал, сколько украинцы будут платить за свет в апреле 2025 года. Согласно постановлению Кабинета министров №632, общий тариф на электроэнергию составит 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время владельцы трехзонных счетчиков будут платить за свет по другому тарифу.

8 апреля энергетическая компания "Укрэнерго" отреагировали на последние новости, опубликованные рядом СМИ и Telegram-каналов относительно вероятного возвращения отключений света, отметив, что распространяемая информация является недостоверной.

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