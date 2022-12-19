В результате вражеской атаки дронами и артобстрелов вновь повреждены объекты инфраструктуры.

В 10 областях и Киеве из-за тяжелой ситуации в энергосистеме введены графики аварийных отключений электроэнергии.

"По состоянию на 11:00 19 декабря в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация. Всю ночь вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры", - отметили в компании НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий обстрелов. Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объемы повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы.

Видео дня

Также сообщается, что в южном и восточном регионах Украины враг подверг артиллерийскому обстрелу деоккупированные районы, есть повреждения.

В настоящее время самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и г. Киев.

В "Укрэнерго" добавили, что приоритетно запитаны объекты критической инфраструктуры, восстанавливать энергоснабжение бытовым потребителям могут длительное время.

"Несмотря на все повреждения, энергетики держат ситуацию под контролем. В энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работаем синхронно с европейской континентальной сетью", - отметили в компании.

Атака дронами на Украину 19 декабря: что известно

Согласно сообщению Воздушных сил Вооруженных сил Украины, этой ночью над Украиной уничтожено 30 из около 35 вражеских дронов-камикадзе Shahed.

В частности, в небе над Киевом ночью было зафиксировано 23 вражеских беспилотника, 18 из них уничтожены.

Над Днепропетровской областью сбиты два беспилотника.