Свет в области начнут давать уже сегодня.

В некоторых районах Киевской области отключения света продлятся еще два-три дня.

Но заживлять потребителей начнут уже сегодня, рассказал в комментарии Українським Новинам председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба.

"Продолжаются восстановительные работы. Нужно еще 2-3 суток для того, чтобы изменить ситуацию", - сообщил Кулеба.

Ситуация с электричеством в регионе сложная из-за последствий массированных атак иранских дронов 19 декабря.

Вместе с тем, Кулеба заверил, что сегодня уже начнут давать свет в дома.

Массированный удар по Киеву и области 19 декабря - что известно

С 18 на 19 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине иранскими дронами-камикадзе. Под обстрел попали Киевская и Николаевская области.

30 из 35 выпущенных БПЛА были сбиты украинскими силами ПВО. Однако некоторые вражеские дроны попали в критическую инфраструктуру.

Ситуация с энергоснабжением в столице сейчас очень сложная, в первую очередь напряжение подается на критическую инфраструктуру, стабилизационные графики для потребителей не действуют. Утром 20 декабря энергетики в очередной раз ввели аварийные отключения. Из-за резких перепадов тока сегодня временно приостановили движение поездов.

В связи с восстановительными работами на энергообъектах киевлян также предупредили о перебоях с водой.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что в ближайшие дни отключение света может длиться по 4-5 часов ежедневно.

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