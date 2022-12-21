По словам Коваленко, сейчас ключевая проблема в Киеве – не генерация, а сети.

Из-за значительных повреждений сетей и оборудования, ситуация с электроэнергией в Киеве сейчас самая сложная в Украине. В результате российских атак было разрушено 60% трансформаторов столицы.

Как заявил гендиректор компании-поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко, есть люди, которые находятся без электроэнергии с последней атаки РФ, произошедшей в ночь с 18 на 19 декабря.

"Изменений к лучшему нет. Сегодня ситуация со снабжением в Киеве – самая сложная в стране. Есть те районы, кто получает свет около 5 часов в сутки. Есть те, кто со светом 2-3 часа в сутки. А есть те, кто без света вообще с последнего обстрела. Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования", – написал он.

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По словам Коваленко, сейчас ключевая проблема в Киеве – не генерация, а сети.

"Ну не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования – ноль", – пояснил гендиректор YASNO.

Он добавил, что линии питания в Киеве "не линейные и не всегда логичные с точки зрения карты и районов".

"Если вы думаете, что не может быть такого, что среди десяти запитанных домов стоит один без света, потому что он на линии с разрушенной подстанцией, то вы не правы. Это реальная ситуация", – отметил Коваленко.

В то же время гендиректор компании-поставщика энергоресурсов отметил, что специалисты работают над ремонтами и над новыми схемами перезаживания с использованием доступного оборудования.

"Может ли быть лучше, чем сейчас? Может, когда завершатся ремонтные работы и когда схема перезаживлення заработает. Может ли быть хуже? Да, если нас снова будут обстреливать. Точнее, если повредят те 40% оставшихся узлов", – резюмировал Коваленко.

Ситуация с электроэнергией в Украине

По данным НЭК "Укрэнерго", в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, самая сложная ситуация в центральном регионе и столице. В связи с этим всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что Киев сможет вернуться к плановым отключениям электроэнергии через неделю-полторы. Однако свет будут подавать по 10 часов в сутки в лучшем случае.

В то же время внеплановые проверки облэнерго в Украине выявили 193 нарушения в работе графиков отключений света. По информации Госэнергонадзора, больше всего нарушений выявили в работе ЧАО "Волыньоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети", "ДТЭК Киевские электросети", АО "Полтаваоблэнерго", ОАО "Тернопольоблэнерго" и "Черниговоблэнерго".

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