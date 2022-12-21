В лучшем случае электроэнергию будут подавать 10 часов в сутки.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что Киев сможет вернуться к плановым отключениям электроэнергии через неделю-полторы. Однако свет будут подавать по 10 часов в сутки в лучшем случае.

Во время брифинга в медиацентре Украины Харченко отметил, что последняя атака российских оккупантов была сосредоточена на Киевском энергорайоне. Она привела к значительным повреждениям энергетической системы.

"Несколько существенных повреждений привели к тому, что Киев – и без того достаточно дефицитный регион с точки зрения поставок электроэнергии – оказался в крайне сложном положении как с точки зрения доставки в него электричества, так и с точки зрения распространения ее внутри Киева и области. Продолжаются работы и восстановление, но, учитывая характер повреждений, я думаю, что киевлянам нужно готовиться к тому, что следующие минимум 2-3 недели наличие электричества в течение 4-6 часов в доме – это хорошая новость", – объяснил Харченко.

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В то же время, по его словам, в течение недели-полутора Киевщина может вернуться к плановым отключениям света.

"Но эти отключения не будут комфортными. В лучшем случае 10 часов в сутки будет наличие электричества, и 14 часов – отсутствие. Это будет хорошим результатом. С другой стороны, к нам едет большое количество оборудования. Надеюсь, что мобильная генерация появится достаточно быстро, для того делается все возможное", – отметил эксперт.

Ситуация с электроэнергией в Киеве

По информации НЭК "Укрэнерго", в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация в центральном регионе и столице. В связи с этим всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

Вечером 20 декабря в ДТЭК заявили, что жителям Киева пока не следует рассчитывать на возвращение к графикам поставок электроэнергии. Отмечалось, что мощность на 50% меньше необходимой.

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