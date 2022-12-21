Как заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, в таких городах ситуацию спасти может мобильная генерация.

В результате российских атак на энергосистему Украины Киев, Харьков, Херсон попали в список городов, в которых практически разрушено распределительное оборудование.

Как заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире информационного телемарафона, в таких городах ситуацию спасти может мобильная генерация.

Харченко считает, что Киев, Харьков, Херсон и другие крупные города, где почти разрушено распределительное оборудование, могут спасти установки на базе электрических турбин, которые сжигают газ и генерируют от 30 до 50 киловатт электричества.

Видео дня

"К сожалению, высоковольтных трансформаторов, которые нам необходимы, пока нет. Их найдено в мире единицы. Физически они появятся в Украине не раньше февраля, а скорее в феврале-марте. Поэтому именно в этих аспектах быстрых результатов ожидать сложно", - сказал он.

"Такое решение должно обеспечить пунктами мобильной генерации – газово-турбинной или газо-поршневой. Это то, что для этих регионов необходимо сейчас закупить и установить", - пояснил он.

При этом он подчеркнул, что в мире довольно много таких установок, и их есть где взять. Например, для того, чтобы обеспечить нужды критической инфраструктуры в Киеве, необходимо 4-6 таких установок, чтобы ситуация улучшилась для частных потребителей – 8-10.

Атаки на энергосистему Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. По всей стране начались аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

5 декабря 2022 года Россия осуществила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

19 декабря Россия атаковала Киев и область дронами.

Вас также могут заинтересовать новости: