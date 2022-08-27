Старух заявил, что деятельность оккупантов является бессмысленной и укладывается в понятие ядерного терроризма.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину ситуация на Запорожской АЭС остается сложной.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Это связано с бессмысленной и бессодержательной деятельностью оккупанта, которая вкладывается в понятие ядерного терроризма. Мир в этом должен был убедиться, когда в последние недели снова произошли обострения и обстрелы", - отметил он.

Відео дня:

При этом добавил, что Украина "четко реагирует на ситуацию", в частности, президент Украины призвал международные институты включиться и отработать все опасные важные вопросы, чтобы восстановить контроль на атомной станции.

"Мы благодарны операторам, которые продолжают работать в нечеловеческих условиях и поддерживают нашу с вами ядерную безопасность, а также спасателям, которые выехали и потушили пожар, что позволило восстановить питание на ЗАЭС", - отметил Старух.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

18 августа Россия выдвинула Украине абсурдное условие. Оккупанты угрожали остановить работу ЗАЭС.

25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение от энергосети пятого и шестого энергоблоков.

По состоянию на 26 августа два энергоблока ЗАЭС были вновь подключены к энергосети.

27 августа появилась информация о том, что РФ проводит последние приготовления для подключения ЗАЭС к своей сети.

Вас также могут заинтересовать новости: