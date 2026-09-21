Разрабатывают новые приемы: Игнат рассказал, как россияне используют реактивные дроны

По словам военного, для Украины очень важно оперативно получать информацию о запусках таких средств поражения, как "Цирконы".

Применяя против Украины реактивные дроны, россияне разрабатывают новые тактические приемы и учитывают погодные условия. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, применение российских реактивных дронов или "Шахедов" с двигателями внутреннего сгорания в определенной степени зависит от погодных условий.

"Первое, на что будет обращать внимание противник, - это метеоусловия в районе пролета маршрута и в районе цели, которую он хочет поразить. Если будет туман, облачность, это будет затруднять работу украинской противовоздушной обороны. И соответственно противник будет применять то или иное средство - реактивное или обычный "Шахед". В этом вопросе они очень хорошо ориентируются", - констатировал Игнат.

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Он добавил, что россияне усложняют жизнь Силам обороны не только количеством средств поражения, но и продумывая новые тактические приемы и учитывая погоду.

В сентябре противник уже применил несколько волн большого количества классических "Шахедов" в направлении западных регионов Украины, но ранее применялись реактивные БпЛА, которые противник накопил.

Как отметил Игнат, враг все чаще применяет именно реактивные "Шахеды" - в целом по Украине уже было запущено около 7700 таких средств поражения. В частности, за неполный сентябрь россияне выпустили около 1900 ударных беспилотников с реактивными двигателями. Для сравнения: за весь июль их было 2800. Процент сбитых - 60%, что является довольно высоким показателем с учётом нынешних возможностей Сил обороны, отметил Игнат.

Скорость не подвластна человеку

Военного также попросили прокомментировать недавнее применение противником ракет "Циркон" и объяснить, как быстро эти средства могут добраться до Киева.

"Ракеты типа "Циркон", хотя и считаются противокорабельными, но из Крыма их неоднократно запускали по наземным целям, и уже было много случаев применения этих ракет. Две вчерашние, хотя и были выпущены с севера, не достигли своих целей… Такие же случаи были и с "Кинжалами", если мы говорим о высокоскоростных ракетах, таких как "Кинжал" или "Циркон", которые запускаются с наземных и воздушных платформ, то здесь вопрос о том, насколько быстрее или медленнее, вообще не стоит", - подчеркнул Игнат.

По его словам, речь идет об очень скоростных ракетах - около 10 тыс. км/ч. Пресс-секретарь подчеркнул, что обычный человек даже не может представить, как быстро движется такое средство поражения.

"Это скорость, неподвластная человеческому глазу. Глаз не может увидеть, разве что – прилет", - объяснил военный.

Поэтому, сказал Игнат, речь идет о считанных минутах, даже секундах на соответствующую реакцию. Это касается запусков как из Крыма, так и с севера – казалось бы, довольно большое расстояние преодолевается указанными ракетами очень быстро.

Как отметил представитель ВВС Украины, здесь вопрос, скорее, в том, как быстро Силы обороны могут получить бесценную информацию о траекториях этих средств поражения из украинских источников или от западных союзников.

"Рассчитываем на наших западных партнеров, которые из центров НАТО могут делиться этой информацией о вылетах баллистических, аэробаллистических или противокорабельных ракет и оповещать нас, а мы уже информируем население", – добавил военный.

О реактивных дронах-перехватчиках

Его также попросили прокомментировать информацию об украинских дронах, способных перехватывать реактивные БпЛА противника.

"Все с нетерпением ждут поступления этого инновационного оружия… Много разговоров о том, что есть много подтвержденных результатов сбивания, даже с перехватчиков коптерного типа. Это при условии, что реактивный дрон летит с небольшой скоростью и на малой высоте", - сказал Игнат.

В то же время, как подчеркнул военный, будущее – за инновационным оружием, в том числе – за реактивными дронами-перехватчиками.

Дроны-перехватчики в Украине - что известно

Напомним, вчера, 20 сентября, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине создан и успешно применен новый дрон-перехватчик. Военная контрразведка Службы безопасности показала сбивание в воздухе на большой скорости российского реактивного дрона. Зеленский сказал, что это хороший результат работы военной контрразведки СБУ в противодействии реактивным "Шахедам".

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