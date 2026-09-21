'Нафтогаз' договорился о поставках газа и топлива из Польши: спасёт ли это Украину зимой

Это поможет обеспечить потребности Украины в период пикового потребления и укрепит стабильность поставок топлива.

НАК "Нафтогаз Украины" и польская компания ORLEN договорились о поставках сжиженного природного газа и топлива для украинского рынка, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что стороны подписали два меморандума, направленных на укрепление энергетической безопасности Украины и диверсификацию маршрутов поставок энергоресурсов. Один из документов предусматривает поставку трех партий сжиженного природного газа в первом квартале 2027 года. Дополнительные объемы СПГ в случае необходимости помогут обеспечить потребности Украины в период пикового сезонного потребления.

"В условиях постоянных российских атак на объекты собственной добычи для нас особенно важно иметь надежные источники поставок газа и диверсифицированные маршруты его доставки", – отметил исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

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Еще один меморандум с польской компанией подписала "Укрнафта", входящая в Группу "Нафтогаз". Он предусматривает поставку нефтепродуктов для украинского рынка на сумму до 500 млн долларов. Это позволит дополнительно укрепить стабильность поставок топлива в условиях мирового нефтяного кризиса, вызванного событиями на Ближнем Востоке.

В пресс-службе компании добавили, что документ также позволяет изучить возможность поставок украинской нефти для переработки на нефтеперерабатывающих заводах в Центральной Европе. Еще одним направлением сотрудничества должна стать потенциальная передача "Укрнафте" бывших в употреблении топливовозов для транспортировки нефтепродуктов.

Ситуация с газом в Украине – последние новости

Энергетический эксперт Юрий Корольчук предупредил, что Украина может столкнуться с нехваткой "голубого топлива" зимой, если из-за вражеских ударов сократится отечественная добыча газа, а его потребление будет выше, чем прошлой зимой. По его словам, Украина планирует накопить 16 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах, однако сам по себе этот объем не решает проблему возможного дефицита.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что этой зимой Украина может столкнуться с локальными перебоями в поставках газа из-за рисков повреждения инфраструктуры. В связи с этим Омельченко подчеркивал необходимость развития альтернативных логистических решений.

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