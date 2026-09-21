Россия пытается найти покупателей на свою новую подлодку, которой фактически нет

"Амур-1650" обладает одной из самых больших полезных нагрузок среди неатомных подводных лодок в мире и способен нести до 28 единиц вооружения.

Россия представила свой проект подводной лодки "Амур-1650" на международной оборонной выставке Africa Aerospace and Defense-2026. Об этом сообщает Defense Arabic.

Отмечается, что "Амур-1650" проекта 677Е оснащён воздушно-независимой силовой установкой. Подводная лодка является экспортной версией российской подводной лодки "Лада" проекта 677 и была разработана военно-морским конструкторским бюро "Рубин".

"Амур-1650" обладает одной из самых больших полезных нагрузок среди неатомных подводных лодок в мире и способен нести до 28 единиц вооружения. Подводная лодка также оснащена системами вертикального запуска и может быть вооружена крылатыми ракетами Club-S или российско-индийской гиперзвуковой ракетой BrahMos. Подводная лодка может находиться в море до 60 дней как в открытом море, так и на мелководье.

Видео дня

В то же время в издании подчеркнули, что Россия уже пыталась навязать Марокко предложение о строительстве двух подводных кораблей по проекту "Амур-1650". Однако пока нет данных о том, что это предложение заинтересовало Марокко.

Издание отметило, что россияне еще с 2013 года пытаются продать Марокко свою подводную лодку и время от времени распространяют информацию о том, что Марокко якобы заинтересовано в подписании соответствующего контракта.

"Нюанс ситуации в том, что россияне уже не впервые пытаются продать на экспорт проект "Амур-1650", по которому есть лишь одна недостроенная еще с 2000-х годов подводная лодка с 47-процентной готовностью корпуса", – пишут эксперты.

Кроме того, отмечается, что в российском павильоне также представлена экспортная версия мини-корвета проекта 22800Е "Каракурт-Е", разработанная конструкторским бюро "Алмаз". "Каракурт-Е" оснащен пусковыми установками крылатых ракет, способными поражать наземные и морские цели на больших расстояниях. Он также отличается высокой маневренностью, улучшенными мореходными качествами в различных условиях и специальной конструкцией, включающей технологии для снижения его радиолокационной заметности.

Подводные лодки РФ – что известно

Как сообщал УНИАН, на предприятии "Адмиралтейские верфи" заложили шестую дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 "Лада" для ВМФ РФ. Корабль получил название "Малоярославец". Серия подводных лодок "Лада" строится по модернизированному проекту, разработанному с учетом опыта эксплуатации головного корабля серии – подводной лодки "Санкт-Петербург".

Подводные лодки проекта 677 относятся к числу самых современных неатомных подводных лодок РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: