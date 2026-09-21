Мужчина отказался от повестки из-за религиозных убеждений: какой приговор вынес суд

По словам обвиняемого, он не мог согласиться на прохождение военной службы из-за религиозных убеждений, которые не позволяют ему брать в руки оружие.

На Волыни суд признал виновным военнообязанного, который после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) отказался от призыва во время мобилизации из-за религиозных убеждений.

Мужчина заявлял, что готов выполнять свой долг перед государством, но просил разрешить ему служить без применения оружия, пишет Sud.ua. Как говорится в материалах дела №159/6472/24, Ковельский горрайонный суд Волынской области признал мужчину виновным по ст. 336 Уголовного кодекса ("уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации").

Издание отметило, что мужчина состоял на воинском учете, а 7 июня 2024 года прошел ВЛК, которая признала его годным к военной службе в частях обеспечения, учебных центрах, медицинских и логистических подразделениях.

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В тот же день ему сообщили о необходимости явиться в ТЦК и СП для дальнейшего прохождения военной службы во время мобилизации. Однако в назначенное время мужчина не явился.

В суде он частично признал свою вину. По словам обвиняемого, он не мог согласиться на прохождение военной службы из-за религиозных убеждений. Мужчина является членом общины евангельских христиан-баптистов и утверждал, что его вероучение не позволяет брать в руки оружие.

В то же время он подчеркивал, что не стремился уклониться от выполнения долга перед государством. Мужчина заявлял о готовности проходить альтернативную службу без применения оружия и рассказывал о своей помощи внутренне перемещенным лицам и восстановлении поврежденного жилья.

Какое решение принял суд

Суд пришел к выводу, что вина мужчины доказана. В частности, это подтверждали документы, материалы уголовного производства и показания сотрудников ТЦК и СП.

Суд установил, что мужчина был надлежащим образом уведомлен о необходимости явиться для дальнейшей мобилизации, знал об уголовной ответственности за уклонение, однако в установленное время не явился.

Отдельно суд рассмотрел аргумент о религиозных убеждениях и желании проходить альтернативную службу.

Что говорит Верховный Суд

В решении суд сослался на правовую позицию Верховного Суда от 27 октября 2025 года. Объединенная палата Кассационного уголовного суда тогда пришла к выводу, что законодательство Украины не предусматривает возможности отказаться от призыва во время мобилизации из-за религиозных или иных убеждений. Такой отказ может повлечь ответственность по ст. 336 Уголовного кодекса.

В то же время Верховный Суд подчеркнул, что призыв в рамках мобилизации не означает автоматической необходимости применять оружие. Религиозные убеждения должны учитываться при прохождении службы, в частности, верующего не должны принуждать выполнять задачи, связанные с ношением или использованием оружия. Он может выполнять, в частности, ремонт техники, эвакуацию раненых, строительство укреплений и другие небоевые задачи.

Какое наказание назначили

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

В течение этого периода он должен выполнять установленные судом обязанности, в частности периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за пределы Украины без согласования.

Другие новости о мобилизации

Ранее адвокат Евгений Филипец рассказывал, что хотя в Украине мужчин до 25 лет не мобилизуют, в законодательстве есть исключения. В частности, если мужчина уже внесен в категорию военнообязанных, он может подлежать призыву во время мобилизации.

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