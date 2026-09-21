Пассажиры будут жить на лайнере более года: самый длинный круиз в мире уже начался

Полный маршрут охватывает более 220 портов в 62 странах на шести континентах.

В начале этого месяца стартовал самый длинный в мире круиз, который продлится более года. Пассажиры лайнера Regatta проведут несколько месяцев в кругосветном путешествии, посещая один континент за другим. О впечатляющих масштабах экспедиции и её стоимости пишет next.gazeta.pl.

Круиз Regatta начался 1 сентября 2026 года в Риме. Путешествие, организованное компанией Explorations by Norwegian в сотрудничестве с My Cruises, продлится 371 день. Впрочем, бронировать полный 371-дневный тур не обязательно. Можно приобрести и более короткие отрезки путешествия, в частности, маршруты продолжительностью около восьми дней.

Полный маршрут охватывает более 220 портов в 62 странах на шести континентах. Пассажиры посетят Европу, Африку, Азию, Австралию и Америку. В Европе Regatta будет делать остановки, в частности, в Неаполе, на Санторини, Мальте и в Барселоне. Далее маршрут включает Марокко, Кабо-Верде, Кейптаун и Занзибар. Остановки в Азии запланированы в таких местах, как Малайзия, Вьетнам, Япония, южнокорейский остров Чеджу, а также Коломбо и Мале. На следующих этапах лайнер также доберется до Австралии, Новой Зеландии и Аляски, пройдет через Панамский канал и посетит Амазонию.

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Сколько стоит кругосветный круиз

Лайнер Regatta рассчитан примерно на 670 пассажиров и имеет 348 кают и люксов. К услугам путешественников – бассейн с морской водой, спа-центр, лаунж-зона и библиотека. На судне также работают два специализированных ресторана, бары и прачечная.

По сообщениям СМИ, цены на проживание по всему маршруту начинаются примерно от 71 500 долларов США. Стоимость самых дорогих вариантов достигает почти 180 000 долларов США.

При этом компания Explorations by Norwegian уже готовит ещё более длительное путешествие. Следующий круиз должен начаться в Австралии в феврале 2027 года и продлится 367 дней, бронирование уже открыто.

Ранее эксперт по путешествиям поделилась, какие дополнительные расходы на борту круизных лайнеров, по её мнению, категорически не стоят своих денег.

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