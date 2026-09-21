Самый популярный погребальный ритуал викингов оказался мифом: что выяснили ученые

Нет никаких доказательств того, что викинги поджигали огненными стрелами погребальные ладьи.

Идея о том, что викинги использовали огненные стрелы, чтобы поджечь погребальные ладьи, часто встречается в кино и сериалах: тело умершего викинга помещают в ладью, которая медленно уплывает в море; с берега лучник выпускает огненную стрелу, она попадает в судно, и то охватывает пламя. Этот ритуал выглядит красиво и романтично, но действительно ли викинги так поступали? Как пишет Livescience, эксперты дают на этот счет весьма разочаровывающий ответ.

Прежде всего, ученые отметили, что подобные захоронения практически не оставляют следов, так что нет никаких археологических доказательств существования этой традиции. По словам профессора антропологии Эрин Макгуайр, отличить пожар, вызванный огненной стрелой, от обычного возгорания было бы крайне сложно. Кроме того, кораблекрушения, содержащие человеческие останки, – явление крайне редкое в мировом масштабе.

В то же время викинги были искусными мореплавателями и часто кремировали своих умерших. Существуют также свидетельства того, что викинги сжигали корабли.

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Исторические свидетельства

Наиболее близкое к реальности историческое свидетельство об "огненном похороне" содержится в записях Ахмада ибн Фадлана – арабского путешественника X века. В его описании вождя викингов помещают на ладью, которую затем поджигают. Однако в описанном ритуале нет никакой горящей стрелы: ладью поджигал человек, которого называют главным распорядителем похорон. Кроме того, ладья с телом вождя находилась на суше, а не на воде.

Кроме того, существуют легенды и мифы о погребениях в море, которые, возможно, были вдохновлены реальными событиями. Так, в эпической поэме "Беовульф" описываются похороны датского конунга Скильда Скевинга: тело умершего правителя помещают на корабль, который затем уходит в открытое море. В другом сказании описывается, как "в море отправили ладью с телом бога Бальдра, а поджег ее его брат Тор". Именно оно вдохновили Дж. Р. Р. Толкина включить похожую сцену в книги серии "Властелин колец".

Практические трудности

Эксперты отметили, что подобный способ погребения – с использованием горящих стрел – мог быть попросту неосуществим.

Как отметил заведующий отделом археологии в Музее викингов Маттиас Топлак, для эффективной кремации огонь должен гореть при высокой температуре в течение нескольких часов. При этом в море корабль, вероятно, пошел бы ко дну раньше, чем тело успело бы достаточно обгореть. Кроме того, существует опасность, что горящее судно, дрейфующее по воле волн, может быть снесено течением или ветром на другие корабли или портовые сооружения.

Макгуайр также указала на практические проблемы, связанные с этой идеей: "Если вы отправляете горящую ладью в плавание, как не дать ей прибиться обратно к берегу вместе с довольно жутким содержимым?"

Ранее УНИАН рассказывал, как в Дании мужчина случайно нашел на своем участке серебряный клад эпохи викингов весом 18,5 килограмма. Клад содержал 700 предметов, включая слитки, нарукавники, граненое серебро, 47 монет и их фрагменты, и даже крошечный серебряный кулон в форме молота Тора.

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