Украина хотела создать с Польшей единое государство и втянуть в войну, - Качиньский

Украина, возможно, неверно оценила возможности Польши на начальном этапе российского вторжения.

В начале полномасштабного вторжения России Украина намеревалась втянуть Польшу в войну или даже создать "единое государство".

С таким заявлением выступил лидер польской партии "Партия и справедливость" Ярослав Качиньский, пишет польская газета Rzeczpospolita. По его словам, на начальном этапе войны Украина ожидала от Польши действий, которые Варшава не могла согласиться.

"Часто возникали всевозможные вопросы, связанные с тем, делать что-либо или нет. Украинцы иногда ожидали вещей, с которыми мы по разным причинам – хотя я не могу их обсуждать – не могли согласиться. Обычно нам удавалось найти решение, которое поддерживало хорошие польско-украинские отношения", - сказал Качиньский.

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Политик продолжил, что позже отношения стали развиваться по-другому.

"Позже все стало развиваться совсем по-другому, но нужно четко заявить, что украинцы изменили свое мнение. Я думаю, что у них изначально была несколько странная идея, что они вовлекут нас в эту войну, даже на основе создания единого государства", – заявил лидер ПиС.

Качиньский даже предположил, что Украина неверно оценила возможности Польши в начале российского вторжения:

"Польша, даже если бы она была очень воинственной страной, не располагала реальными вооруженными силами. Она не могла вступить в войну".

Кроме того, он высказал мнение, что членство Польши в НАТО также могло сыграть определенную роль в расчетах Украины.

"Кроме того, речь шла также о вступлении в НАТО. Они, видимо, думали, что таких целей можно достичь, но я в этом не уверен", – выразил свое убеждение Качиньский.

Заявления в Польше по поводу войны – последние новости

Как сообщал УНИАН, Польша усиливает меры безопасности на границе с Украиной после ударов российских беспилотников вблизи пункта пропуска "Ягодин".

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сделал резкое заявление в Сейме в адрес оппозиции из-за их нападков на Украину. Он заявил, что если Украина останется без средств ПВО, российские дроны полетят дальше – в сторону Польши, напомнив, что во время последних атак реактивные БПЛА взрывались всего в нескольких километрах от польской границы.

По его словам, в интересах государства – поддерживать Украину, ведущую боевые действия, чтобы ракеты перехватывались там и не долетали до Польши.

Он призвал оппозицию не жертвовать безопасностью страны ради популистской погони за рейтингами и продолжать поддерживать Украину.

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