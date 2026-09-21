В Европе активно заговорили о конфликте с Россией: в CNN объяснили, с чем это связано

В настоящее время вызывает вопросы, в частности, участие США в таком конфликте.

В последнее время в Европе возросло количество заявлений о возможном обострении конфронтации с РФ. Об этом пишет обозреватель CNN Бретт Макгурк.

Журналисты напоминают о заявлении лидера Франции Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости усилить защиту на фоне увеличения числа гибридных атак со стороны России. А премьер Польши Дональд Туск предупредил, что РФ может атаковать БПЛА и ракетами страны НАТО, замаскировав их под несчастные случаи. В Великобритании призвали население начать готовиться к возможности войны и запасаться консервами и питьевой водой. А Германия готовит свои больницы к возможной войне с РФ. Даже нейтральная Швейцария приняла новую стратегию национальной безопасности.

Параллельно с этим Беларусь провела масштабные учения вблизи Сувальского коридора, который на протяжении длительного времени остается одной из самых уязвимых точек НАТО. А президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о прогрессе в создании постоянной базы армии США в Польше. Это произошло через две недели после визита главы ЦРУ в Москву. По мнению издания, все это свидетельствует о том, что НАТО обеспокоено возможными планами Путина расширить войну за пределы Украины.

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Издание также отмечает заявление американских прокуроров, в котором они обвинили пятерых человек в сотрудничестве с российской разведкой в сети, планировавшей нападения и убийства по всему миру, в частности в США. По мнению издания, эта сеть уже длительное время действует в Европе, организуя кибератаки, саботаж, поджоги и атаки на критически важную инфраструктуру.

И одной из ключевых угроз, по мнению издания, является то, что РФ может и в дальнейшем проводить такие операции, не переступая четко порог обычной войны. Журналисты отмечают, что Путин использует неоднозначность и отрицание в качестве оружия, испытывая решимость НАТО и вынуждая Альянс расколоться. На фоне этого, как отмечает издание, НАТО изучает опыт Украины в противостоянии с РФ.

"Представители НАТО изучают, как украинцам удалось обеспечить функционирование жизненно важных служб во время постоянных атак России. Это необычайный поворот событий. Украина уже не просто извлекает уроки из опыта НАТО. НАТО также извлекает уроки из опыта Украины. Поступая таким образом, альянс стремится сдерживать агрессию не только обещаниями сокрушительного ответа, но и демонстрируя Путину, что его агрессия не сработает. Сама готовность становится частью сдерживания. Это одна из причин такого количества заголовков на этой неделе", – считает издание.

Готовы ли США прийти на помощь

В то же время журналисты считают, что Европа ускоряет темпы собственной обороны, поскольку она не уверена в возможностях США. В настоящее время Вашингтон держит силы и средства не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. И все имеющиеся ресурсы, нехватку которых ощущает Запад, не могут быть везде одновременно. Также у Европы по-прежнему остаются вопросы относительно того, готов ли Трамп следовать пункту НАТО о взаимной обороне.

По мнению журналистов, пока РФ увязла в Украине, Путину не нужно ещё одно вторжение такого же масштаба. В то же время, по мнению журналистов, Кремль может сосредоточиться на гибридной войне, чтобы проверить, действительно ли НАТО готово к тому, о чём они заявляют.

Возможная война между РФ и НАТО

Ранее европейская разведка сообщила, что Москва готовится к войне с НАТО уже в ближайшие месяцы. По данным ведомства, Кремль может попытаться провести ограниченное вторжение в одну из стран или же инициировать провокации под чужим флагом.

Отметим, что в НАТО продолжаются дискуссии о войне с РФ. В частности , премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что не планирует вступать в войну с Москвой даже в случае активации 5-й статьи НАТО. Он также раскритиковал европейских лидеров за "воинственную риторику" в отношении РФ.

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