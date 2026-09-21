В мире растет дефицит дизеля: цены в США бьют рекорды

Война Трампа на Ближнем Востоке стала главной причиной.

Розничные цены на дизельное топливо в США продолжили рост и впервые превысили отметку в 6,5 доллара за галлон (76,72 гривни за литр), сообщает Bloomberg.

В сентябре темпы роста ускорились – в этом месяце цены поднялись уже более чем на 87 центов (10,27 гривни за литр). Дизельное топливо дорожает почти ежедневно и уже превысило пиковый уровень, зафиксированный в 2022 году.

Мировые поставки этого вида топлива сократились из-за войны между США и Ираном. Также не полностью возобновились поставки сырой нефти из региона Персидского залива, что ограничивает производство топлива на нефтеперерабатывающих заводах в других частях мира.

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Кроме того, Россия запретила экспорт большей части дизельного топлива и может продлить действие этого ограничения до конца октября, поскольку украинские беспилотники продолжают наносить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. В эти выходные был поражён Московский нефтеперерабатывающий завод.

Большинство американских водителей не заправляют свои автомобили дизелем. Однако это топливо используется в грузовиках, сельскохозяйственной технике, электрогенераторах, на судах и поездах, а также в системах отопления жилья, поэтому затрагивает почти все сферы экономики.

Рекордные цены на дизель могут подорвать поддержку Республиканской партии президента Дональда Трампа в некоторых штатах, и Белый дом рассматривает варианты политических мер по борьбе с подорожанием топлива.

Устойчивые показатели инфляции в США побудили Федеральную резервную систему на прошлой неделе повысить процентные ставки на четверть процентного пункта – это первое повышение с 2023 года. В минувшие выходные президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что инфляция остается слишком высокой, а ценовое давление выходит за рамки последствий шока, вызванного ценами на нефть.

В недавнем отчете Goldman Sachs Group Inc. говорится, что цены на дизельное топливо могут продолжать расти ввиду глобальных ограничений. В то же время отмечается, что бензин может представлять еще больший интерес для инвесторов.

Цены на топливо в Украине – последние прогнозы

В Европе цены на дизельное топливо обновили исторический максимум. Из-за этого цены на дизельное топливо в Украине приблизились к отметке 100 гривень за литр и могут превысить ее уже в ближайшее время, предупреждает директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

В свою очередь, основатель группы Prime Дмитрий Леушкин прогнозирует, что цена дизельного топлива в Украине может достичь 108 грн за литр.

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