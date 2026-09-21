В Galaxy S27 Ultra появится то, чего пользователи Samsung ждали шесть лет

Все предыдущие модели Ultra оснащались аккумуляторами на 5000 мАч.

Samsung наконец может изменить один из главных параметров флагманской серии Galaxy S Ultra. По новым слухам, будущий Galaxy S27 Ultra впервые с 2020 года получит увеличенную емкость батареи.

Согласно утечке из базы китайского регулятора 3C, Galaxy S27 Ultra получит аккумулятор с номинальной емкостью 5534 мАч, что соответствует 5700 мАч типичной емкости. Это почти на 15% больше, чем в S26 Ultra.

Корейский гигант удерживал планку в 5000 мАч на протяжении 7 поколений – от Galaxy S20 Ultra до S26 Ultra. В то время как Samsung делала ставку на энергоэффективность чипсетов, китайские конкуренты активно переходили на кремний-углеродные батареи, предлагая флагманы с батареями на 7000–7500 мАч и даже до 8000 мАч в более тонких корпусах.

Видео дня

Та же утечка раскрывает характеристики еще одной грядущей модели – Galaxy S27 Pro. Ей приписывают аккумулятор на 5200 мАч. Ожидается, что это будет более компактная версия Ultra без поддержки S Pen.

В сертификации также упоминается мощность зарядки. Ожидается, что оба смартфона будут поддерживать проводную зарядку мощностью 60 Вт – как iPhone 18 Pro.

Официальная презентация серии Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года, вероятно, в феврале. Ранее в сети показали Galaxy S27 Ultra в обновленном дизайне.

Новая утечка о Galaxy S27 Pro указывает на то, что именно эта модель может стать самым интересным флагманом Samsung в 2027 году – и, возможно, более рациональным выбором для большинства пользователей.

Вас также могут заинтересовать новости: