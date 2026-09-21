Financial Times раскрыло главное требование Трампа в разговоре с Зеленским

В ходе телефонного разговора Трамп заявил, что главное – это "дизель, дизель, дизель".

Американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, из-за опасений, что эти атаки усугубляют глобальный дефицит дизельного топлива и провоцируют рост цен.

Как пишет Financial Times, по словам чиновников, в ходе телефонного разговора президент США заявил украинскому лидеру, что главное – это "дизель, дизель, дизель".

"Главным посылом президента США были слова о "дизеле, дизеле... дизеле"; он настоятельно просил Зеленского отдать военным приказ прекратить атаки с использованием беспилотников и ракет, сообщил газете Financial Times высокопоставленный украинский чиновник, участвовавший в разговоре", - говорится в статье.

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Другой чиновник отметил, что Трамп выразил серьезную обеспокоенность ростом цен на дизельное топливо и подчеркнул необходимость того, чтобы российские поставки продолжали поступать на мировой рынок, помогая тем самым стабилизировать ситуацию.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского

Напомним, разговор двух лидеров состоялся в воскресенье. Зеленский заявил, что стороны договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить.

В то же время СМИ писали, что Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Эти удары приводят к росту мировых цен на дизельное топливо.

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