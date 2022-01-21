Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода.

Россия останется без компенсации за газопровод "Северный поток-2" в случае, если немецкий регулятор признает его несоответствующим правовым нормам Европейского Союза.

Об этом заявил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Габек в интервью изданию Der Spiegel, сообщает DW.

"Сейчас Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации. Если она будет восстановлена, то ее целью будет решить, соблюдены ли условия для сертификации в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не предвидится", - пояснил он.

На вопрос о том, не должен ли отказ от использования "Северного потока-2" стать частью санкций в отношении РФ в случае военного вторжения в Украину, Габек ответил: "Запретов на размышления быть не должно".

Он напомнил об актуальности коммюнике, согласованного в июле 2021 года Германией и США, в котором говорится о том, что если энергетика будет использоваться Россией как оружие, то это будет иметь последствия.

"Россия знает, что пересечение красных линий сразу же приведет к жестким санкциям, которые давно готовились", - добавил министр.

Министр отметил геополитический характер газопровода.

"Северный поток-2" всегда был геополитическим проектом в том смысле, что благодаря новому трубопроводу Украина как транзитная страна становится "ненужной". Министр назвал фактом большую зависимость Германии от российского газа, а своей задачей - снижение этой зависимости, в частности за счет диверсификации.

"Сейчас Германия получает 55 процентов необходимого ей газа из России. Но ЕС имеет мощности принимать сжиженный газ, например, в Нидерландах, Польше и Италии. Эти терминалы загружены только на 30 процентов. Если их скачать на 100 процентов, то станет возможным удовлетворять большую часть потребностей в импорте", - отметил Габек.

При этом он признал, что сжиженный газ значительно дороже, и уклонился от прямого ответа на вопрос, готово ли государство компенсировать потребителям более высокие затраты.

Читайте такжеГалущенко: Еврокомиссия пригласит Украину к сертификации "Северного потока-2"

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2021 года Посольство США в Украине опубликовало совместное заявление США и Германии по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих климатических целей. Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей как оружия против Украины.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен.