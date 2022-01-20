Решение о привлечении Украины уже принято, уверяет министр энергетики.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украину привлекут к процессу сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил во время брифинга 20 января.

По словам министра, это произойдет, когда Еврокомиссия будет рассматривать вопрос сертификации газопровода.

"Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Еврокомиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я благодарен нашим партнерам", - заявил Галущенко.

Читайте также"Газпром" в пять раз сократил транзит газа через УкраинуНапомним, что сегодня федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности рассмотреть меры против "Северного потока-2" в случае агрессии Россией против Украины.

22 июля 2021 года Посольство США в Украине обнародовало совместное заявление США и Германии о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих климатических целей. Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей как оружия против Украины.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Оператором газопровода является компания Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат "Газпрому".

10 сентября 2021 года в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Для запуска "Северного потока-2" необходима его сертификация немецкими органами. Эта процедура была начата, однако 16 ноября приостановлена. После сертификации немецкими органами разрешение на эксплуатацию должна дать Еврокомиссия. Без одобрения со стороны ЕК газопровод не может быть запущен.

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