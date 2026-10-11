'Путин втянет вас в войну': экс-министр Кулеба предупредил Европу и раскрыл сценарий РФ

Кулеба прогнозирует, что Украину ждет самая тяжелая зима и ответил, удасться ли выстоять.

Российский диктатор Владимир Путин готовится к более масштабному противостоянию со странами Европы. Такое предупреждение в интервью Politico высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба, который был министром в 2020–2024 годах, заявил, что подготовка России к войне и антиевропейская пропаганда говорят о планах Путина атаковать Европу.

"В России разжигается антиевропейская истерия, что я расцениваю как подготовку к более широкому конфликту с Европой. Нам (украинцам - ред.) не нужно вас втягивать – Путин сам втянет вас в войну", - сказал дипломат.

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Изадние отметило, что по словам европейских чиновников, в последние месяцы Москва активизировала гибридную кампанию по всей Европе, используя кибератаки, диверсии и дезинформацию для нарушения работы критически важной инфраструктуры и ослабления поддержки Украины.

Кулеба назвал попытку атаки беспилотников в аэропорту Лейпцига признаком "усиления подготовки" к наступлению на континенте:

"Они видят, как работают ваши спецслужбы. Они видят, как действуют ваши силовые структуры. Они видят вашу реакцию и делают выводы".

Однако, как отметило издание, Кулеба не считает, что РФ готовит полномасштабное наступление за пределами Украины. По его мнению, Кремль, верояно, будет атаковать страны НАТО с помощью дронов, нацеленных на ключевые объекты инфраструктуры, чтобы проверить альянс.

"На самом деле России не нужно еще 400 тыс. человек, чтобы вести эту войну. Ей нужно 5 беспилотников", - считает экс-министр.

Он отметил, что в случае нападения "(европейцы - ред) могут потребовать консультаций НАТО... могут призвать к сдержанности, но это лишь подтолкнет Путина к следующему шагу".

"...У него всегда будет достаточно беспилотников и ракет", - предупредил Кулеба.

Кроме того, как отметило издание, бывший украинский министр больше не верит, что Путина можно убедить закончить войну путем переговоров:

"Он не ищет решения или паузы, и не наступит момент, когда он начнет их искать. Путин – это гарантия войны. Любой, кто придет после Путина, – это шанс на мир".

По словам Кулебы, любые попытки вести переговоры с Путиным или добиваться мира – пустая трата времени.

"Чем скорее мы смиримся с реальностью, тем более эффективную политику сможем выработать для реагирования на нее", – отметил он.

Дипломат отметил, что у Путина совершенно иной взгляд на мир. "Для него решение, выгодное обеим сторонам - не лучший вариант. Для него мир устроен по принципу победы и поражения: одна сторона должна победить, а другая – проиграть", - объяснил Кулеба.

Украину ждет тяжелая зима

Бывший глава МИД также предупредил, что Украину ждет тяжелейшая зима, поскольку РФ усилида атаки на мирное население, пытаясь сломить его дух.

Кулеба объяснил, почему, по его мнению, Москва резко усилила интенсивность авиаударов:

"Бомбардировки городов – прямое следствие неспособности России победить Украину на поле боя. Главная цель российских беспилотников и ракет – это воля украинцев к сопротивлению, а также решимость друзей Украины за рубежом продолжать оказывать ей поддержку".

Кулеба высказал убеждение, что Кремль хочет парализовать Украину. На вопрос о том, может ли РФ приуспеть в этом Кулеба ответил так:

"Украина слишком велика, слишком мобильна и слишком адаптивна. Поэтому мы переживем эту зиму, но цена будет гораздо выше, чем в прошлом году".

Мирные переговоры по Украине

Как сообщал УНИАН, вчера Путин сделал новое заявление о судьбе мирных переговоров по Украине. В Кремле заявили, что в ходе разговора с Трампом Путин скептически оценил возможность немедленного возобновления трехсторонних контактов.

А на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры об окончании войны РФ против Украины зашли в тупик. В Кремле прокомментировали заявление Рубио, согласившись, что тупик есть. И добавили, что РФ не заинтересована во временных мерах, таких как прекращение огня.

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