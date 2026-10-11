'ВСУ получили соответствующие приказы': Зеленский сделал заявление об энергетическом перемирии с РФ

Глава государства напомнил, каким до сих пор был ответ Кремля на каждое предложение Киева

Украина готова прекратить удары по российской энергетике, если Москва ответит тем же. В то же время украинские военные уже имеют все необходимые указания. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в Telegram.

"Сегодня есть заявление Президента Соединенных Штатов о том, что энергетическое прекращение огня достигнуто. Это хорошая для всех новость, важно, чтобы это стало частью реальности", – подчеркнул президент Украины.

По его словам, Киев поддерживает любые реальные и надежные форматы прекращения огня и завершения войны.

Видео дня

"Украина готова не наносить удары по российской энергетике, и рассчитываем на аналогичную готовность России и на договоренность Президента Соединенных Штатов Америки по этому поводу. Мы приветствуем такую договоренность", – заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина уже предлагала немало шагов к деэскалации, однако Путин каждый раз отвечал отказом.

"Путин на все говорил одно: это было его "нет". Очень надеемся, что наконец-то он скажет Америке, Украине и всему миру что-то другое. Что-то кроме убийств и обмана. Что-то такое, что приведет к реальному и достойному миру. Украина хочет мира. Вопрос – хочет ли Россия", – сказал глава государства.

Отдельно Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины получили все соответствующие приказы. Как он отметил, Украина и дальше защищается, борется за поддержку и приветствует каждый шаг партнеров, который может помочь.

"Ожидаем четких деталей диалога Америки с Россией и того, что Путин выполнит то, о чем сказал Президент Трамп", – подытожил Зеленский.

Энергетическое перемирие – что известно

Напомним, 11 октября Дональд Трамп объявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. В своей социальной сети Truth Social президент США заверил, что на это согласились обе стороны, и призвал не нарушать договоренность.

В то же время Зеленский в комментарии Axios признался, что заявление Трампа стало для него неожиданностью. Он попросил американскую сторону уточнить, когда именно должно вступить в силу перемирие, а впоследствии обсудил эту тему с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александром Стуббом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Вас также могут заинтересовать новости: