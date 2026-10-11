По приказу Лукашенко в Беларуси внезапно 'очистились' радиоактивные территории

Беларусь отменяет особый статус обширных территорий, загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы.

В начале 2027 года Беларусь официально снимет статус радиационно загрязненных территорий с 177 населенных пунктов, в которых проживают около 566 400 человек. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявления беларуских властей.

Беларуские чиновники ссылаются на результаты исследований, проведенных в 2021–2025 годах, которые якобы подтвердили "значительное улучшение условий" в ряде населенных пунктов, расположенных в районах, подвергшихся выбросу радионуклидов весной 1986 года.

Как отмечает "Радио Свобода", в апреле прошлого года диктатор Александр Лукашенко возмутился тем, что в Беларуси более 900 тысяч человек до сих пор проживают на территориях, официально считающихся загрязнёнными радионуклидами. И вот теперь для более чем половины из этих людей ситуация изменится. Причем не только формально.

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Дело в том, что беларусы, проживающие на загрязненной территории, имеют право на значительные государственные льготы – от бесплатного питания для школьников до прямой денежной помощи в некоторых ситуациях. Теперь часть этих льгот люди потеряют.

Сергей Бесараб, беларуский эксперт по радиационной безопасности, который сейчас проживает за пределами страны, раскритиковал изменение статуса этих территорий. По его оценкам, возвращение к естественному радиационному фону там возможно лишь через два с половиной века.

Кроме того, по его словам, на некоторых участках загрязнённых земель имеются локальные "горячие точки", которые не учитываются "устаревшими советскими методами макрооценки", которые до сих пор практикует Беларусь.

Новости Беларуси

Как писал УНИАН, Россия активно использует экономическую и политическую зависимость Беларуси для вербовки её граждан в свои войска. Вербовщики обещают крупные выплаты, льготы и даже "аннулирование судимостей", хотя такая деятельность подпадает под уголовную статью о наемничестве.

Журналисты и правозащитники отмечают, что завербованными становятся преимущественно мужчины из небольших городов и сел, которые ищут быстрых денег, не осознавая риска гибели и юридических последствий.

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